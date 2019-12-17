***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
17.12.2019 18:01
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye (Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, iş planları ile ilgili konu ve kararlar, insan kaynakları politikası, grup ve iştirakler ile ilgili işlemler, Yönetim Kurulu'nca ve yönetmeliklerle değişik konularda verilen görev ve yetkiler), Beibit Karymsakov: Başkan Yardımcısı, Emin Erdem: Murahhas Üye, Erdal Batmaz: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Yedek Üyesi), Nariman Zharkinbayev (Kredi Komitesi Üyesi), Üzeyir Baysal: Üye, Halit Haydar Yıldız: Üye, Aidar Ryskulov: Üye, Almat Zhamiyev: Üye,Çetin Aydın: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Bağımsız Üye, Erdal Erdem:Üye-Genel Müdür
İcra başkanı / genel müdürün adı
Erdal Erdem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803961
BIST
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|% 19,81
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|% 19,57
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|FLAP
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|% 15,42
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|BURVA
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|MTRYO
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|ATAGY
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|TSPOR
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|% -12,27
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|FORMT
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|442.401
|% -11,59
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|NIBAS
|6,13
|857.342
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|THYAO
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|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
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|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
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|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
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|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
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|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
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|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
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|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
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|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
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|ALBRK
|1,34
|155.078.430
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,7242
|7,7630
|% -0,73
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|Frank
|5,9702
|6,0061
|% 0,70
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|Riyal
|1,5640
|1,5719
|% 0,60
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|Alış
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|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,54
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|Altın Gr.
|279
|279
|1,52
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|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
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|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
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|Yarım
|890
|913
|4,20
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|Çeyrek
|446
|456
|2,10
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|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
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|B. Petrol
|65,77
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