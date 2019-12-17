***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye (Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, iş planları ile ilgili konu ve kararlar, insan kaynakları politikası, grup ve iştirakler ile ilgili işlemler, Yönetim Kurulu'nca ve yönetmeliklerle değişik konularda verilen görev ve yetkiler), Beibit Karymsakov: Başkan Yardımcısı, Emin Erdem: Murahhas Üye, Erdal Batmaz: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Yedek Üyesi), Nariman Zharkinbayev (Kredi Komitesi Üyesi), Üzeyir Baysal: Üye, Halit Haydar Yıldız: Üye, Aidar Ryskulov: Üye, Almat Zhamiyev: Üye,Çetin Aydın: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Bağımsız Üye, Erdal Erdem:Üye-Genel Müdürİcra başkanı / genel müdürün adıErdal Erdemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803961BIST