***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
26.12.2019 18:35
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye ( Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, iş planları ile ilgili konu ve kararlar, insan kaynakları politikası, grup ve iştirakler ile ilgili işlemler, Yönetim Kurulu'nca ve yönetmeliklerle değişik konularda verilen görev ve yetkiler), Beibit Karymsakov : Başkan Yardımcısı, Emin Erdem: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Üyesi), Erdal Batmaz: Murahhas Üye ( Kredi Komitesi Yedek Üyesi), Nariman Zharkinbayev Murahhas Üye (Kredi Komitesi Üyesi ), Üzeyir Baysal: Üye, Halit Haydar Yıldız: Üye, Aidar Ryskulov: Üye, Almat Zhamiyev: Üye, Çetin Aydın: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Bağımsız Üye, Erdal Erdem: Üye-Genel Müdür
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|Frank
|6,0923
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|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
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|Alış
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|Altın Ons
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|-1,53
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|Altın Gr.
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|289
|1,15
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|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
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|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
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|Yarım
|923
|946
|5,76
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|Çeyrek
|463
|473
|2,88
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|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|3,40
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|-0,01
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