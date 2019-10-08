***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 18:20
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.10.2019 tarih ve 314 sayılı kararı ile Burak Latif Latifoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791640
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