***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 17:37
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarihli toplantısında 100.000.000 TL tutarında ilave ana sermaye (Tier 1) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ve 150.000.000 TL tutarında katkı sermaye (Tier 2) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı olmak üzere toplamda 250.000.000 TL tutarında sermaye niteliğine haiz borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup yasal mercilerden alınacak izinlerin tamamlanmasıyla birlikte 29.11.2019 tarihine kadar anılan ihraçların tamamlanması planlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797282
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0102
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -1,91
|Açılış
|: 273,75
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|BMELK
|1,78
|251.754
|% 9,88
|
|SMART
|2,85
|67.169.375
|% 8,78
|
|TGSAS
|3,41
|22.271.915
|% 7,57
|
|SAYAS
|1,31
|3.411.915
|% 7,38
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KPHOL
|2,56
|67.922
|% -5,19
|
|DESA
|2,85
|4.350.132
|% -4,36
|
|YAPRK
|4,04
|711.710
|% -3,81
|
|HATEK
|5,42
|9.767.610
|% -3,56
|
|TTKOM
|6,58
|196.047.336
|% 2,81
|
|TKFEN
|17,95
|166.509.486
|% 4,18
|
|PGSUS
|62,40
|153.765.316
|% 0,08
|
|HALKB
|5,51
|139.830.847
|% 2,23
|
|VAKBN
|4,64
|127.656.323
|% 3,11
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|EKGYO
|1,29
|92.974.711
|% 4,88
|
|TSPOR
|1,40
|54.051.520
|% -0,71
|
|TTKOM
|6,58
|196.047.336
|% 2,81
|
|VAKBN
|4,64
|127.656.323
|% 3,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3319
|7,3687
|% -0,51
|
|Frank
|5,7486
|5,7832
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5249
|1,5326
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-7,78
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
|
Seans Raporu
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17:55THYAO
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