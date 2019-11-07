***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarihli toplantısında 100.000.000 TL tutarında ilave ana sermaye (Tier 1) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ve 150.000.000 TL tutarında katkı sermaye (Tier 2) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı olmak üzere toplamda 250.000.000 TL tutarında sermaye niteliğine haiz borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup yasal mercilerden alınacak izinlerin tamamlanmasıyla birlikte 29.11.2019 tarihine kadar anılan ihraçların tamamlanması planlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797282BIST