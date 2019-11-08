***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 13:03
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızca, 750 Milyon TL nominal tutara kadar "Katkı Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip ve 250 Milyon TL nominal tutara kadar "İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracına ihraç tavanı limiti alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797508
BIST
16:28103.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -100,67
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:285,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:286,3553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:28270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,30
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|IHGZT
|3,00
|8.109.714
|% 15,38
|
|MRGYO
|0,90
|16.739.407
|% 12,50
|
|RYGYO
|2,00
|4.876.088
|% 12,36
|
|BURVA
|5,31
|5.058.189
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.809.400
|% -14,96
|
|VERUS
|15,41
|34.294.136
|% -13,33
|
|BRSAN
|8,74
|12.844.192
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.084.014
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|467.933.894
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|HALKB
|5,74
|403.280.359
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,30
|186.815.360
|% -1,29
|
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3548
|7,3916
|% 0,16
|
|Frank
|5,7603
|5,7950
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,65
|
|Yarım
|863
|886
|-12,40
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,85
|