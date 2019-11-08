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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2019 13:03
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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızca, 750 Milyon TL nominal tutara kadar "Katkı Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip ve 250 Milyon TL nominal tutara kadar  "İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracına ihraç tavanı limiti alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) başvurulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797508


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Altın Gr. 270 270 -1,09  
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