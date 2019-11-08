***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 13:02
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz ve ilgili yasal izinlerin sonuçlanması durumunda 29.11.2019 tarihine kadar Bankamızca ihracının tamamlanması planlanan 150 Milyon TL tutarında katkı sermaye (Tier 2) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ile 100 Milyon TL tutarında ilave ana sermayeye (Tier 1) dahil edilecek borçlanma aracı olmak üzere toplamda 250 Milyon TL tutarında Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz borçlanma aracının ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797507
BIST
16:28103.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -100,67
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:285,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:286,3553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:28270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,30
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|IHGZT
|2,99
|8.079.711
|% 15,00
|
|RYGYO
|2,00
|4.848.280
|% 12,36
|
|MRGYO
|0,89
|16.718.472
|% 11,25
|
|BURVA
|5,33
|5.057.333
|% 10,58
|
|KLNMA
|54,55
|77.804.109
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.284.024
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,72
|12.753.871
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,47
|3.083.076
|% -7,60
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|ASELS
|18,97
|467.093.815
|% 0,16
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|HALKB
|5,74
|403.109.872
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|KRDMD
|2,29
|186.802.805
|% -1,72
|
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.829
|-26,82
|
|Yarım
|863
|885
|-12,97
|
|Çeyrek
|433
|442
|-6,49
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|