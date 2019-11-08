***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz ve ilgili yasal izinlerin sonuçlanması durumunda 29.11.2019 tarihine kadar Bankamızca ihracının tamamlanması planlanan 150 Milyon TL tutarında katkı sermaye (Tier 2) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ile 100 Milyon TL tutarında ilave ana sermayeye (Tier 1) dahil edilecek borçlanma aracı olmak üzere toplamda 250 Milyon TL tutarında Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz borçlanma aracının ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) başvurular yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797507BIST