***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 17:02
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Şükrü Tuğbay Kumoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799809
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05268,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,86
|Açılış
|: 268,84
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3308
|7,3676
|% -0,17
|
|Frank
|5,7148
|5,7492
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5139
|1,5215
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,64
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|0,98
|
Seans Raporu
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 99 kaybederek (% -0.61 ) 102, 698
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17:59
ADEL, YYAPI, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EGCYH, ATSYH, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında