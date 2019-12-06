***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2019 22:13
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız
SPK'nın 28.11.2019 tarih ve 69/1559 sayılı kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Bankamızın 250 Milyon TL'ye kadar ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracını ihraç edebilmesine ilişkin verdiği onay ilgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu.
SPK tarafından onaylanan 250 Milyon TL tutarındaki ihraç tavan limitinin tamamının nitelikli yatırımcılara ihracına ilişkin süreç 06.12.2019 tarihli İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye yapılan başvuru ile başlatılmış olup, yasal prosedürlerin tamamlanmasına müteakip ihracın 11.12.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802432
BIST
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
18:055,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0381
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7903
En Düşük
5,7410
18:056,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
18:05271,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,33
|Açılış
|: 271,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5749
|7,6128
|% 0,41
|
|Frank
|5,8196
|5,8546
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5379
|1,5456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|-15,29
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,61
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,89
|
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