***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızSPK'nın 28.11.2019 tarih ve 69/1559 sayılı kararı ile nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Bankamızın 250 Milyon TL'ye kadar ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracını ihraç edebilmesine ilişkin verdiği onay ilgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu.SPK tarafından onaylanan 250 Milyon TL tutarındaki ihraç tavan limitinin tamamının nitelikli yatırımcılara ihracına ilişkin süreç 06.12.2019 tarihli İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye yapılan başvuru ile başlatılmış olup, yasal prosedürlerin tamamlanmasına müteakip ihracın 11.12.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802432BIST