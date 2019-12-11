***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.12.2019 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda Bankamızca nitelikli yatırımcılara ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ihracının 11.12.2019 tarihinde tamamlanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda herhangi bir vadesi veya itfa tarihi olmayan, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli olarak 3 ayda bir değişken faiz ödemeli, 250.000.000 TL nominal değerli ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (11.12.2019) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803104BIST