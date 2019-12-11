***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 19:48
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda Bankamızca nitelikli yatırımcılara ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ihracının 11.12.2019 tarihinde tamamlanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda herhangi bir vadesi veya itfa tarihi olmayan, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli olarak 3 ayda bir değişken faiz ödemeli, 250.000.000 TL nominal değerli ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (11.12.2019) itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803104
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4566
En Düşük
6,4280
18:05274,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,19
|Açılış
|: 274,62
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6289
|7,6672
|% -0,08
|
|Frank
|5,8690
|5,9044
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5434
|1,5511
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,11
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,75
|