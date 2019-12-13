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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2019 19:04
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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şekerbank T.A.Ş.'nin 31.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"'na dönüştürülmek üzere, sermayesi %100 Bankamıza ait olarak kurulan Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı iştirakimizin  Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.06.2019 Tarih ve 16392 başvuru numarasıyla yapmış olduğu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm talebi 12.12.2019 tarihinde yapılan SPK Kurul toplantısında onaylanarak, 2019/67 no'lu SPK Kurul Bülteninde yayınlanmış olup, esas sözleşme tadil işlemlerine başlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803485


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