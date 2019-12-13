***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞekerbank T.A.Ş.'nin 31.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"'na dönüştürülmek üzere, sermayesi %100 Bankamıza ait olarak kurulan Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı iştirakimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.06.2019 Tarih ve 16392 başvuru numarasıyla yapmış olduğu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm talebi 12.12.2019 tarihinde yapılan SPK Kurul toplantısında onaylanarak, 2019/67 no'lu SPK Kurul Bülteninde yayınlanmış olup, esas sözleşme tadil işlemlerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803485BIST