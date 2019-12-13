***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2019 19:04
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şekerbank T.A.Ş.'nin 31.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"'na dönüştürülmek üzere, sermayesi %100 Bankamıza ait olarak kurulan Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı iştirakimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.06.2019 Tarih ve 16392 başvuru numarasıyla yapmış olduğu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm talebi 12.12.2019 tarihinde yapılan SPK Kurul toplantısında onaylanarak, 2019/67 no'lu SPK Kurul Bülteninde yayınlanmış olup, esas sözleşme tadil işlemlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803485
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0228
|Açılış
|: 5,8140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,23
|Açılış
|: 275,84
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7360
|7,7748
|% 1,66
|
|Frank
|5,8867
|5,9222
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5467
|1,5544
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|5,00
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|0,97
|