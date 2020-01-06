***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 13.12.2019 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkındaİlgide yazılı özel durum açıklamamızda, SPK izni çerçevesinde, Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) statüsüne dönüşümü için esas sözleşme tadil işlemlerine başlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, esas sözleşme değişikliği 06.01.2020 tarihi itibarıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmiş ve anılan şirket Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808069BIST