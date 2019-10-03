***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2019 15:46
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKBKE1917 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBKE1917
Vade Başlangıç Tarihi 27.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.10.2019
Kayıt Tarihi 02.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihraç edilen 98 gün vadeli, TRFSKBKE1917 ISIN kodlu, 100.000.000 TL nominal değerli bononun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789953
BIST