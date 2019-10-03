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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.10.2019 15:51
GÜNCEL HABERLER

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 50
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBKK1919
Satışa Başlanma Tarihi 02.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2019
Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2018 tarih ve 53/1227 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBKK1919 ISIN Kodlu 50 gün vadeli 22 Kasım 2019 itfa tarihli 90.000.000- TL nominal değerli iskontolu finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789955


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