SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3914
|7,4284
|% 0,04
|Frank
|5,7676
|5,8024
|% -0,04
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,46
|Altın Gr.
|275
|275
|0,35
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,83
|Yarım
|877
|900
|-2,33
|Çeyrek
|440
|450
|-1,17
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
Seans Raporu
- 15:20BERA Yüzde 9.74 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 034, 563 adet işlem
- 15:19XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 813, 17 artarak (% 0.84 ) 97, 297
- 15:19 BERA, BJKAS, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:19 GLBMD, SEKFK, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:19 Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 181 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 89 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 46 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem