***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKBKK1919 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.11.2019Vade (Gün Sayısı) 50Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKBKK1919Satışa Başlanma Tarihi 02.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.11.2019Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihraç edilen 50 gün vadeli, TRFSKBKK1919 ISIN kodlu, 90.000.000 TL nominal değerli bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800258BIST