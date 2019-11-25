***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2019 11:00
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKBKK1919 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 50
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBKK1919
Satışa Başlanma Tarihi 02.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2019
Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihraç edilen 50 gün vadeli, TRFSKBKK1919 ISIN kodlu, 90.000.000 TL nominal değerli bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800258
BIST