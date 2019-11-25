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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2019 11:00
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
ISIN Kodu TRFSKBK12033
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2020
Kayıt Tarihi 03.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBK12033 ISIN Kodlu 45 gün vadeli 06 Ocak 2020 itfa tarihli 67.000.000- TL nominal değerli iskontolu finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800259


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MTRYO 2,34 4.468.343 % 14,71  
ESCOM 1,20 22.654.338 % 14,29  
OZBAL 1,71 7.857.094 % 14,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3788 7,4158 % 0,91  
Frank 5,7369 5,7714 % 0,54  
Riyal 1,5277 1,5354 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -3,92  
Altın Gr. 269 269 0,76  
Cumhuriyet 1.788 1.815 1,00  
Tam 1.779 1.824 0,38  
Yarım 860 882 0,18  
Çeyrek 431 441 0,09  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,11  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,36 62,36 -0,01  
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