***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2019 11:00
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
ISIN Kodu TRFSKBK12033
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 67.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2020
Kayıt Tarihi 03.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBK12033 ISIN Kodlu 45 gün vadeli 06 Ocak 2020 itfa tarihli 67.000.000- TL nominal değerli iskontolu finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800259
BIST
14:24105.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -776,68
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.812
14:245,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0340
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:246,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:24269,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.657.672
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.654.338
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.857.094
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.872.524
|% -5,69
|
|RYGYO
|2,38
|2.302.953
|% -5,18
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|IEYHO
|0,40
|35.466.963
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.425.440.953
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|366.135.310
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.892.600
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.605.355
|% -0,27
|
|ASELS
|19,11
|249.358.692
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,40
|352.892.600
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.425.440.953
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.466.963
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.605.355
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.847.741
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3788
|7,4158
|% 0,91
|
|Frank
|5,7369
|5,7714
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
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14:38XU100
Endeks 105, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 6, 354.00 milyon TL de
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14:37AKENR
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 277, 831 adet işlem
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14:36FONET
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 939 adet işlem
-
14:35FONET
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 595 adet işlem