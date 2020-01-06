***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2020Vade (Gün Sayısı) 49Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKBK22016Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2020Kayıt Tarihi 21.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBK22016 ISIN Kodlu 49 gün vadeli 24 Şubat 2020 itfa tarihli 72.500.000.-TL nominal değerli iskontolu finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808072BIST