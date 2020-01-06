***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2020 21:42
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK22016
Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2020
Kayıt Tarihi 21.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBK22016 ISIN Kodlu 49 gün vadeli 24 Şubat 2020 itfa tarihli 72.500.000.-TL nominal değerli iskontolu finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808072
BIST