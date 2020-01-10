***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKBK12017 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.01.2020Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKBK12017Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.01.2020Kayıt Tarihi 08.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.01.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihraç edilen 64 gün vadeli, TRFSKBK12017 ISIN kodlu, 120.000.000 TL nominal değerli bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811910BIST