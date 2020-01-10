***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 18:00
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara bono satışı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK32023
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.03.2020
Kayıt Tarihi 24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBK32023 ISIN Kodlu 75 gün vadeli 25 Mart 2020 itfa tarihli 89.500.000.-TL nominal değerli iskontolu finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811913
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05293,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 293,88
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6346
|7,6729
|% -0,15
|
|Frank
|6,0006
|6,0367
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|8,25
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,38
|
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