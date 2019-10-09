***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2019 17:51
***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel Kırmızılar Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.01.2007 212 319 71 04 Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206615 - 701088
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
İnci Kutsar Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 01.08.2017 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.tr
Tabloda verilen tarihler, söz konusu kişilerin göreve ilk atanma tarihleridir. Sibel Kırmızılar'ın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi ise 05.08.2015 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791912
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