***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSibel Kırmızılar Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.01.2007 212 319 71 04 Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206615 - 701088Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948İnci Kutsar Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 01.08.2017 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.trTabloda verilen tarihler, söz konusu kişilerin göreve ilk atanma tarihleridir. Sibel Kırmızılar'ın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde görevlendirilmesi ise 05.08.2015 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791912BIST