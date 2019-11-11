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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2019 16:49
GÜNCEL HABERLER

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERDAL ERDEM Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şeker Faktoring A.Ş.
SALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Müdürü. Birim Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San.Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
UMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü -
AHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş.
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798052


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Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,18  
Altın Gr. 270 270 0,00  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,85 16,87 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,00  
B. Petrol 62,25 62,25 -0,26  
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