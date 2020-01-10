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***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 30000000 20200600 TRY 67,33 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811909


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6362 7,6745 % -0,13  
Frank 6,0009 6,0371 % -0,09  
Riyal 1,5584 1,5662 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 5,87  
Altın Gr. 293 293 0,56  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,08 18,13 0,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 65,08 65,08 -0,28  
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