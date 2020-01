***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 30000000 20200600 TRY 67,33 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811909BIST