***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Mali Kontrol, Raporlama, Bütçe ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burak Latif LATİFOĞLU''nun· Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak belirlenmesine ve,· Kurumsal Yönetim komitesi Üyesi olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813463BIST