***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 11:15
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955
Transferler
0 -1.601.098 1.601.098 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -975.917 -975.917 -975.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.178 -29.178 -29.178
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -51.278 -3.139.945 -975.917 2.332.860 2.332.860
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832
Transferler
-1.515.272 1.515.272
Dönem Karı (Zararı)
0 -497.591 -497.591
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 4.049 -4.655.217 -497.591 1.351.241 1.351.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-611.926 -981.066
Dönem Karı (Zararı)
-497.591 -975.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-174.805 181.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 26.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.239 205.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.239 29.536
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 176.058
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-261.615 -32.291
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-261.615 -32.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 59.571 -19.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9 27.494 -133.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
730 35.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 730 35.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 700.445 -5.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
700.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -5.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -700.000 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -700.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.319 -163.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-644.902 -928.541
Alınan Faiz
261.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-169.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-59.571 -52.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-611.926 -981.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-611.926 -981.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.848.868 3.271.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.236.942 2.290.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.236.942 1.828.073
Finansal Yatırımlar
0 75.140
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 75.140
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
700.000
Ticari Alacaklar
0 730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 730
Peşin Ödenmiş Giderler
6.998 23.006
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.998 23.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 127.134 150.482
ARA TOPLAM
2.071.074 2.077.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.071.074 2.077.431
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.071.074 2.077.431
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
712.334 11.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 700.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.334 10.888
Diğer Borçlar
7 7.499 74.883
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 73.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 73.383
ARA TOPLAM
719.833 160.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.833 160.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 68.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 0 68.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 68.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
719.833 228.599
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.351.241 1.848.832
Ödenmiş Sermaye
11 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.049 4.049
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4.049 4.049
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.655.217 -3.139.945
Net Dönem Karı veya Zararı
-497.591 -1.515.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.351.241 1.848.832
TOPLAM KAYNAKLAR
2.071.074 2.077.431
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
300 588.870 0 164.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300 588.870 0 164.657
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
300 588.870 0 164.657
Genel Yönetim Giderleri
13 -752.265 -1.908.636 -66.669 -629.688
Pazarlama Giderleri
14 -7.241 -15.000 0 -3.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-759.206 -1.334.766 -66.669 -468.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-759.206 -1.334.766 -66.669 -468.050
Finansman Gelirleri
15 261.614 339.832 73.938 120.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-497.592 -994.934 7.269 -347.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 19.017 0 1.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 0 19.017 0 1.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.592 -975.917 7.269 -345.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
-497.592 -975.917 7.269 -345.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.592 -975.917 7.269 -345.676
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -29.178 0 -11.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.406 0 -14.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 8.228 0 3.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 8.228 0 3.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -29.178 0 -11.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.592 -1.005.095 7.269 -357.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-497.592 -1.005.095 7.269 -357.376
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795308
BIST