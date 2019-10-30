***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 -22.100 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955Transferler0 -1.601.098 1.601.098 0 0Dönem Karı (Zararı)0 -975.917 -975.917 -975.917Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.178 -29.178 -29.178Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 -51.278 -3.139.945 -975.917 2.332.860 2.332.860Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832Transferler-1.515.272 1.515.272Dönem Karı (Zararı)0 -497.591 -497.591Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 4.049 -4.655.217 -497.591 1.351.241 1.351.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-611.926 -981.066Dönem Karı (Zararı)-497.591 -975.917Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-174.805 181.268Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 26.982Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.239 205.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 27.239 29.536Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 176.058Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-261.615 -32.291Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-261.615 -32.291Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 59.571 -19.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9 27.494 -133.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler730 35.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 730 35.631Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 700.445 -5.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)700.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -5.895Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -700.000 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -700.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.319 -163.628Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-644.902 -928.541Alınan Faiz261.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-169.068Vergi İadeleri (Ödemeleri)-59.571 -52.525YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-611.926 -981.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-611.926 -981.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.848.868 3.271.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.236.942 2.290.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.236.942 1.828.073Finansal Yatırımlar0 75.140Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar5 75.140Teminata Verilen Finansal Varlıklar700.000Ticari Alacaklar0 730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 730Peşin Ödenmiş Giderler6.998 23.006İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.998 23.006Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 127.134 150.482ARA TOPLAM2.071.074 2.077.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.071.074 2.077.431DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.071.074 2.077.431KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar712.334 11.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 700.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.334 10.888Diğer Borçlar7 7.499 74.883Kısa Vadeli Karşılıklar0 73.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 0 73.383ARA TOPLAM719.833 160.154TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.833 160.154UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 68.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 0 68.445TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 68.445TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER719.833 228.599ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.351.241 1.848.832Ödenmiş Sermaye11 6.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.049 4.049Diğer Kazançlar (Kayıplar)4.049 4.049Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.655.217 -3.139.945Net Dönem Karı veya Zararı-497.591 -1.515.272TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.351.241 1.848.832TOPLAM KAYNAKLAR2.071.074 2.077.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat300 588.870 0 164.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)300 588.870 0 164.657Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)300 588.870 0 164.657Genel Yönetim Giderleri13 -752.265 -1.908.636 -66.669 -629.688Pazarlama Giderleri14 -7.241 -15.000 0 -3.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-759.206 -1.334.766 -66.669 -468.050FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-759.206 -1.334.766 -66.669 -468.050Finansman Gelirleri15 261.614 339.832 73.938 120.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-497.592 -994.934 7.269 -347.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 19.017 0 1.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 0 19.017 0 1.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-497.592 -975.917 7.269 -345.676DÖNEM KARI (ZARARI)-497.592 -975.917 7.269 -345.676Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-497.592 -975.917 7.269 -345.676Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -29.178 0 -11.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.406 0 -14.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 8.228 0 3.298Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 8.228 0 3.298Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -29.178 0 -11.700TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-497.592 -1.005.095 7.269 -357.376Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-497.592 -1.005.095 7.269 -357.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795308BIST