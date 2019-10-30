***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2019 11:14
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
2019-16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
30.09.2019 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tabloları tarafımızdan incelenmiş olup
Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığı hususuna
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Üye
RAMAZAN ÖZNACAR A.TOLGA ŞENEFE ORHAN ULUYOL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795307
BIST
14:3299.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -331,63
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.507
En Düşük
98.504
14:325,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:326,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:32275,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 275,02
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|KLMSN
|13,22
|41.432.791
|% 12,89
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,72
|25.101.940
|% 10,57
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,90
|6.271.980
|% -7,00
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|AKBNK
|7,03
|196.260.293
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|IHLGM
|0,73
|80.399.230
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,19
|49.972.680
|% -2,46
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3620
|7,3990
|% 0,02
|
|Frank
|5,7503
|5,7850
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|5,80
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,90
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|4,16
|
|Yarım
|878
|901
|2,01
|
|Çeyrek
|440
|450
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,47
|