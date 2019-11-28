***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.11.2019 18:51
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 29/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Yusuf ÖZTAŞBAŞI 12524306
Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/12/2019'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800867
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7555
18:056,3497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3402
18:05270,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 270,18
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.891.990
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.429.332
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.623.450
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.282.756
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.454.665
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.864.042
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|690.909
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|432.537.449
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|230.981.309
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|101.722.723
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4117
|7,4489
|% -0,31
|
|Frank
|5,7413
|5,7759
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5310
|1,5387
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,27
|
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