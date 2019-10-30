***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri31 -477.925 -159.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-477.925 -159.482FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-477.925 -159.482Finansman Gelirleri135.704 44.495Finansman Giderleri35 0 358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-342.221 -114.629Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 57 1.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri57 1.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-342.164 -112.984DÖNEM KARI (ZARARI)-342.164 -112.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-342.164 -112.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,26320000 -0,08690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 36 -0,26320000 -0,08690000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-420.183Dönem Karı (Zararı)-342.164Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-342.164Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21 -128.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 6.003Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -57Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-134.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 70.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 8.223Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.243İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 9.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.442Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -37.442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-420.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI134.585Alınan Faiz134.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI300.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri29 300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.004.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.019.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.019.046 1.004.644Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 20.324 845Diğer Dönen Varlıklar16 19.507 1.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.544ARA TOPLAM1.058.877 1.007.033TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.058.877 1.007.033DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı24 424TOPLAM DURAN VARLIKLAR424 0TOPLAM VARLIKLAR1.059.301 1.007.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar74.273 3.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 74.273 3.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 27.123 18.900Diğer Borçlar12.357 3.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 12.357 3.114Kısa Vadeli Karşılıklar2.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.030ARA TOPLAM115.783 25.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.783 25.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 13.220 6.803Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 171TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.220 6.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.003 32.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar930.298 974.368Ödenmiş Sermaye29 1.300.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.927 -3.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.927 -3.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -4.927 -3.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -22.611Net Dönem Karı veya Zararı29 -342.164 -22.611TOPLAM ÖZKAYNAKLAR930.298 974.368TOPLAM KAYNAKLAR1.059.301 1.007.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368Transferler-22.611 22.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.906 -342.164 -344.070Dönem Karı (Zararı)-342.164 -342.164Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.906 -1.906Sermaye Arttırımı29 300.000 300.000Dönem Sonu Bakiyeler29 1.300.000 -4.927 -22.611 -342.164 930.298 930.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-342.164 -112.984DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 -1.906 -3.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.443 -4.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler537 909Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri537 909Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.906 -3.224TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-344.070 -116.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-344.070 -116.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795378BIST