***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2019 15:21
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok Kat:2 Üsküdar/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok Kat:2 Üsküdar/İstanbul 02165200260 02165200265
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cansu KABA PARLAK Muhasebe Sorumlusu
Özge YÜRÜKOĞLU Risk Uzmanı
Fatih AKGÜN Müfettiş - İç Kontrol
Emine Merve SONGÜLER Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800461
BIST
17:28106.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 653,21
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:285,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0155
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:286,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:28269,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,49
|Açılış
|: 269,00
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.067.676
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|26.798.701
|% 14,61
|
|ADEL
|17,08
|29.637.097
|% 13,11
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.505.069
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.323.890
|% -5,83
|
|TSGYO
|1,05
|3.022.860
|% -5,41
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|GARAN
|10,00
|407.715.756
|% 0,70
|
|ASELS
|18,80
|353.787.299
|% 0,43
|
|EREGL
|7,89
|344.673.535
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,48
|168.725.454
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,86
|161.031.500
|% 1,09
|
|SISE
|4,81
|330.722.346
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4050
|% -0,22
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,08
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,49
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:39XU100
Endeks 105, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 8, 541.00 milyon TL de
-
17:39MTRYO
Yüzde 14.96 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 276, 313 adet işlem
-
17:38AVHOL
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 821 adet işlem
-
17:37GEREL
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 245, 102 adet işlem
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, KOZAL