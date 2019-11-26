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***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2019 15:21
GÜNCEL HABERLER



***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok Kat:2 Üsküdar/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok Kat:2 Üsküdar/İstanbul 02165200260 02165200265

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cansu KABA PARLAK Muhasebe Sorumlusu
Özge YÜRÜKOĞLU Risk Uzmanı
Fatih AKGÜN Müfettiş - İç Kontrol
Emine Merve SONGÜLER Gayrimenkul Değerleme Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800461


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 12,02 169.067.676 % 19,96  
INTEM 8,85 11.772.802 % 19,92  
MTRYO 2,69 3.334.627 % 14,96  
ERSU 2,04 26.798.701 % 14,61  
ADEL 17,08 29.637.097 % 13,11  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3680 7,4050 % -0,22  
Frank 5,7412 5,7758 % 0,13  
Riyal 1,5288 1,5365 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.453 1.453 -2,08  
Altın Gr. 269 269 0,49  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.778 1.823 -0,75  
Yarım 859 882 -0,37  
Çeyrek 431 441 -0,18  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,88 62,88 0,26  
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