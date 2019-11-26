***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok Kat:2 Üsküdar/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi G Blok Kat:2 Üsküdar/İstanbul 02165200260 02165200265Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCansu KABA PARLAK Muhasebe SorumlusuÖzge YÜRÜKOĞLU Risk UzmanıFatih AKGÜN Müfettiş - İç KontrolEmine Merve SONGÜLER Gayrimenkul Değerleme Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800461BIST