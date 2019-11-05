***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2019 19:47
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -142.224 -306.032 1.853.336 8.028.928 4.787.128 45.416.261 45.416.261
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
454.649 4.332.478 -4.787.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-777.206 -29.178 2.440.480 1.634.096 1.634.096
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -919.430 -335.210 2.307.985 9.861.406 2.440.480 44.550.356 44.550.356
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.764 44.114.764
Transferler
52.298 164.527 1.361.508 -1.578.333 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
522.690 1.675.291 2.197.982 2.197.982
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -52.135 -200.962 2.472.512 11.222.915 1.675.291 46.312.746 46.312.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.911 -6.424.158
Dönem Karı (Zararı)
1.675.291 2.440.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.539.371 -11.149.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
354.181 582.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-916.247
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-916.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.479.572 -7.362.013
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.362.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.479.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.658.491 -3.853.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.952.873 399.550
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.294.153 -3.334.304
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.147.224 21.662.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.147.224 21.662.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.318.373 -464.037
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.318.373 -464.037
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.243.672 -23.428.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.243.672 -23.428.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
483.922 -1.104.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
483.922 -1.104.265
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.920.509 -12.043.264
Alınan Faiz
-11.479.572 7.362.013
Kira Ödemeleri
0
Alınan Kira
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.327.000
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-479.848 -415.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.727.756 -235.691
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
23.906.225 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.469 -235.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.469 -235.691
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.289.924 12.137.553
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.808.011 14.637.553
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.808.011 14.637.553
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-481.913
Ödenen Temettüler
0 -2.500.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.601.079 5.477.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.601.079 5.477.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.409.243 15.726.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.808.164 21.203.771
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.808.163 21.151.733
Finansal Yatırımlar
4 107.126.060 110.784.550
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.912.955 7.218.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
98.213.105 103.566.110
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
98.213.105 103.566.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 105.980.623 91.833.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 122.630 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
105.857.993 91.832.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.317.378 586.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.317.378 586.622
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 196.554 1.514.927
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
231.428.778 225.871.231
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.428.778 225.871.231
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 1.542.079 2.035.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.542.079 2.035.358
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
10 20.483.872 20.572.790
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
20.179.979 20.241.861
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
303.893 330.929
Kullanım Hakkı Varlıkları
437.964 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 203.725 290.510
Bilgisayar Yazılımları
203.725 290.510
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 242.462
Diğer Duran Varlıklar
29.238 29.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.939.340 22.927.898
TOPLAM VARLIKLAR
254.368.118 248.799.129
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 83.396.952 97.115.767
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
83.396.952 97.115.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
306.488
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
52.090.464 32.615.767
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.000.000 64.500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 116.410.336 96.943.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
808.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
115.601.899 96.943.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 4.563.579 5.047.501
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.563.579 5.047.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 505.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 746.611 641.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
746.611 641.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 207.770 270.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
207.770 270.523
ARA TOPLAM
205.325.248 200.524.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.325.248 200.524.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.426 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.426 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
175.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.554.698 2.597.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.554.698 2.597.088
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.562.985
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.730.124 4.160.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.055.372 204.684.364
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 46.312.746 44.114.765
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -200.962 -253.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.962 -253.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 9.610.744.024 9.744.278.952 3.299.298.716 3.164.966.020
Satışların Maliyeti
17 -9.584.165.682 -9.716.493.287 -3.288.901.354 -3.155.968.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.578.342 27.785.665 10.397.362 8.997.520
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
26.578.342 27.785.665 10.397.362 8.997.520
Genel Yönetim Giderleri
-24.943.890 -23.156.479 -7.718.921 -7.593.277
Pazarlama Giderleri
-4.188.462 -3.670.160 -1.460.613 -1.376.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.362.343 14.716.919 3.944.193 7.720.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-142.645 -1.011.594 -44.676 -998.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.665.688 14.664.351 5.117.345 6.749.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.665.688 14.664.351 5.117.345 6.749.146
Finansman Giderleri
-14.943.270 -10.794.292 -4.888.481 -4.323.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-277.582 3.870.059 228.864 2.425.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.952.873 -1.429.579 400.123 -811.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.349.395 -910.981
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.952.873 -80.184 400.123 99.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.675.291 2.440.480 628.987 1.614.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.675.291 2.440.480 628.987 1.614.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.675.291 2.440.480 628.987 1.614.381
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -29.177 -11.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -37.406 -14.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 8.229 3.300
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
522.690 -777.206 347.916 -633.244
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
670.116 -996.418 446.046 -811.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-147.426 219.212 -98.130 178.607
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
522.690 -806.383 347.916 -644.942
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.197.981 1.634.097 976.903 969.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.197.981 1.634.097 976.903 969.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796765
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