***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -142.224 -306.032 1.853.336 8.028.928 4.787.128 45.416.261 45.416.261Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler454.649 4.332.478 -4.787.128 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-777.206 -29.178 2.440.480 1.634.096 1.634.096Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -919.430 -335.210 2.307.985 9.861.406 2.440.480 44.550.356 44.550.356Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.764 44.114.764Transferler52.298 164.527 1.361.508 -1.578.333 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)522.690 1.675.291 2.197.982 2.197.982Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -52.135 -200.962 2.472.512 11.222.915 1.675.291 46.312.746 46.312.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.911 -6.424.158Dönem Karı (Zararı)1.675.291 2.440.480Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.539.371 -11.149.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler354.181 582.352Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-916.247Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-916.247Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.479.572 -7.362.013Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -7.362.013Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.479.572Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.658.491 -3.853.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.952.873 399.550Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.294.153 -3.334.304Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.147.224 21.662.665İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.147.224 21.662.665Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.318.373 -464.037İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.318.373 -464.037Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklardaki Azalış (Artış)Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.243.672 -23.428.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.243.672 -23.428.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerDevam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler483.922 -1.104.265İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)483.922 -1.104.265Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.920.509 -12.043.264Alınan Faiz-11.479.572 7.362.013Kira ÖdemeleriAlınan KiraÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.327.000Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-479.848 -415.907YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.727.756 -235.691Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları23.906.225 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-178.469 -235.691Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-178.469 -235.691Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.289.924 12.137.553Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriKredilerden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.808.011 14.637.553Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.808.011 14.637.553İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki AzalışKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-481.913Ödenen Temettüler0 -2.500.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.601.079 5.477.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.601.079 5.477.704DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.409.243 15.726.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 16.808.164 21.203.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.808.163 21.151.733Finansal Yatırımlar4 107.126.060 110.784.550Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8.912.955 7.218.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar98.213.105 103.566.110Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar98.213.105 103.566.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 105.980.623 91.833.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 122.630 730İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar105.857.993 91.832.669Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler1.317.378 586.622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.317.378 586.622Ertelenmiş Sigortacılık Üretim GiderleriCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 196.554 1.514.927Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM231.428.778 225.871.231Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.428.778 225.871.231DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 1.542.079 2.035.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.542.079 2.035.358Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarProje Halindeki Yatırım Amaçlı GayrimenkullerMaddi Duran Varlıklar10 20.483.872 20.572.790Yeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalar20.179.979 20.241.861TaşıtlarMobilya ve Demirbaşlar303.893 330.929Kullanım Hakkı Varlıkları437.964 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 203.725 290.510Bilgisayar Yazılımları203.725 290.510Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 242.462Diğer Duran Varlıklar29.238 29.240TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.939.340 22.927.898TOPLAM VARLIKLAR254.368.118 248.799.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 83.396.952 97.115.767İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar83.396.952 97.115.767Kiralama İşlemlerinden Borçlar306.488İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları52.090.464 32.615.767Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar31.000.000 64.500.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 116.410.336 96.943.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar808.437İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar115.601.899 96.943.489Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 4.563.579 5.047.501İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.563.579 5.047.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 505.134Kısa Vadeli Karşılıklar13 746.611 641.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar746.611 641.877Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 207.770 270.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler207.770 270.523ARA TOPLAM205.325.248 200.524.291TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.325.248 200.524.291UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar175.426 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar175.426 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar175.426İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.554.698 2.597.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.554.698 2.597.088Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 1.562.985Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.730.124 4.160.073TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER208.055.372 204.684.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 46.312.746 44.114.765Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -200.962 -253.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-200.962 -253.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 9.610.744.024 9.744.278.952 3.299.298.716 3.164.966.020Satışların Maliyeti17 -9.584.165.682 -9.716.493.287 -3.288.901.354 -3.155.968.500TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.578.342 27.785.665 10.397.362 8.997.520Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)26.578.342 27.785.665 10.397.362 8.997.520Genel Yönetim Giderleri-24.943.890 -23.156.479 -7.718.921 -7.593.277Pazarlama Giderleri-4.188.462 -3.670.160 -1.460.613 -1.376.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.362.343 14.716.919 3.944.193 7.720.723Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-142.645 -1.011.594 -44.676 -998.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.665.688 14.664.351 5.117.345 6.749.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.665.688 14.664.351 5.117.345 6.749.146Finansman Giderleri-14.943.270 -10.794.292 -4.888.481 -4.323.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-277.582 3.870.059 228.864 2.425.490Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.952.873 -1.429.579 400.123 -811.109Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.349.395 -910.981Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.952.873 -80.184 400.123 99.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.675.291 2.440.480 628.987 1.614.381DÖNEM KARI (ZARARI)1.675.291 2.440.480 628.987 1.614.381Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.675.291 2.440.480 628.987 1.614.381Ana Ortaklık Payları0 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -29.177 -11.698Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -37.406 -14.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 8.229 3.300Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar522.690 -777.206 347.916 -633.244Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları670.116 -996.418 446.046 -811.851Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-147.426 219.212 -98.130 178.607DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)522.690 -806.383 347.916 -644.942TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.197.981 1.634.097 976.903 969.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.197.981 1.634.097 976.903 969.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796765BIST