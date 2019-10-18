***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
18.10.2019 16:27
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2019 tarih ve 50/1147 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793929
BIST
17:1298.433
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.537,00
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:125,7905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0353
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
17:126,4547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0336
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:12277,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -2,39
|Açılış
|: 277,08
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59