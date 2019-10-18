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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.10.2019 16:26
GÜNCEL HABERLER

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.08.2019
İhraç Tavanı Tutarı 110.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.09.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.09.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2019 tarih ve 50/1147 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SKYMD_İhraçBelgesiVeEkleri_18102019.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793928


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