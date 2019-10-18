***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.08.2019İhraç Tavanı Tutarı 110.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.08.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.09.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.09.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2019 tarih ve 50/1147 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SKYMD_Başvuru Formu.pdfEK: 2 SKYMD_İhraçBelgesiVeEkleri_18102019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793928BIST