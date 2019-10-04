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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2019 11:54
GÜNCEL HABERLER

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMDE1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 67.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDE1913
Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.696.200
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2019
Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.696.200
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMDE1913 ISIN kodlu 44 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790163


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