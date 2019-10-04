***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDE1921 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 67.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDE1921Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.525.300Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.525.300Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMDE1921 ISIN kodlu 42 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790164BIST