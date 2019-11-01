***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDK1915 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 67.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.11.2019Vade (Gün Sayısı) 84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDK1915Satışa Başlanma Tarihi 08.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.400.800Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.11.2019Kayıt Tarihi 31.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.400.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMDK1915 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796078BIST