***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2019 12:03
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDK1915 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 67.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDK1915
Satışa Başlanma Tarihi 08.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.400.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.11.2019
Kayıt Tarihi 31.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.400.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKMDK1915 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796078
BIST
14:2197.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -680,95
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:215,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:216,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:21278,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|65.913.621
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,66
|42.626.986
|% 11,74
|
|ACSEL
|4,82
|13.106.085
|% 8,80
|
|ATEKS
|11,10
|3.491.629
|% 7,77
|
|BOSSA
|5,51
|34.559.741
|% 7,62
|
|METRO
|2,32
|34.012.837
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,54
|17.965.110
|% -8,03
|
|BOYP
|14,70
|1.268.740
|% -8,01
|
|THYAO
|11,54
|350.861.959
|% -0,86
|
|EREGL
|6,49
|199.259.950
|% -0,76
|
|FENER
|16,43
|193.104.161
|% 3,33
|
|ISFIN
|2,42
|143.576.288
|% -4,35
|
|GARAN
|9,21
|143.359.791
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,60
|49.380.911
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,42
|143.576.288
|% -4,35
|
|MEPET
|1,84
|74.708.935
|% 0,55
|
|EREGL
|6,49
|199.259.950
|% -0,76
|
|THYAO
|11,54
|350.861.959
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3973
|7,4344
|% 0,32
|
|Frank
|5,7837
|5,8185
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,11
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,76
|59,76
|0,14
|
Seans Raporu
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14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, TKFEN
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14:31
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14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -651, 93 kaybederek (% -0.69 ) 93, 831
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14:31
MSGYO, PAGYO, DENIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:31
METRO, FRIGO, YGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında