***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDA1917 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.12.2019Vade (Gün Sayısı) 75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDA1917Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.190.800Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.12.2019Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.190.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMDA1917 ISIN kodlu 75 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803015BIST