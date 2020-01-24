***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.01.2020 14:59
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD42016 ISIN kodlu 96 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD42016
Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.642.200
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.04.2020
Kayıt Tarihi 28.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMD42016 ISIN kodlu 96 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814317
BIST
15:28120.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.577,01
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:285,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:286,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:28297,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 297,99
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,03
|253.478.833
|% 16,67
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.306.590
|% 14,80
|
|YUNSA
|16,15
|125.733.982
|% 14,62
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,96
|24.156.240
|% -10,36
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,31
|1.341.301.278
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,95
|580.884.009
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|552.021.951
|% 9,52
|
|PETKM
|4,01
|541.945.193
|% -0,74
|
|GARAN
|11,74
|429.317.521
|% -2,65
|
|ADESE
|2,53
|552.021.951
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|580.884.009
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|246.350.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|541.945.193
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,03
|253.478.833
|% 16,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7567
|7,7956
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5878
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
Seans Raporu
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15:39CEOEM
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15:36
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