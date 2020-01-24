***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD42016 ISIN kodlu 96 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.04.2020Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD42016Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.642.200Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.04.2020Kayıt Tarihi 28.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2020Ek AçıklamalarTRFSKMD42016 ISIN kodlu 96 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814317BIST