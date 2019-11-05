***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2019 19:50
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2019
Karar Sayısı
19-1/1-39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
a) 30.09.2019 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tablo tarafımızdan incelenmiş olup
b) Finansal Tablonun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye – Genel Müdür Yardımcısı Üye – Genel Müdür
Şeniz YARCAN Ramazan ÖZNACAR Osman GÖKTAN Dr. Hasan Basri GÖKTAN Halit Haydar YILDIZ Erdal BATMAZ Sinan ÇAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796766
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,15
|Açılış
|: 274,19
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3813
|7,4183
|% 0,16
|
|Frank
|5,7705
|5,8053
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,97
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
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