***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.12.2019 16:51
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMD32017
Nominal Değer (TL)
10.531.300
Vade Başlangıç Tarihi
16/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/12/2019
Vadesi (Gün)
95
İtfa Tarihi
20/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803667
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0390
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0585
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,66
|Açılış
|: 277,64
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7816
|7,8206
|% 0,62
|
|Frank
|5,9266
|5,9623
|% 0,74
|
|Riyal
|1,5568
|1,5646
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,45
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,28
|