***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.01.2020 15:05
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMD42016
Nominal Değer (TL)
12.642.200
Vade Başlangıç Tarihi
24/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/01/2020
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
29/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814319
BIST
15:27120.962
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.578,48
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:275,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:276,5587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:27297,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 297,99
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% -0,09
|
|Frank
|6,0958
|6,1326
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.963
|2.013
|5,19
|
|Yarım
|949
|974
|2,51
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
Seans Raporu
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15:41XU100
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