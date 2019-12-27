***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2019 10:23
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805470
BIST
13:45113.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 268,70
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:455,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0238
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9559
En Düşük
5,9292
13:456,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6428
En Düşük
6,5741
13:45289,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 289,06
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|PETKM
|3,71
|107.342.529
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|70.675.024
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|BERA
|4,05
|81.537.302
|% 6,58
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% 0,76
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,56
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|