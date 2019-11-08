***SMART* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
08.11.2019 18:10
***SMART******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Smartiks Yazılım A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı ve Sürecin Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SMART
İlgili Şirket SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
Mevcut Sermaye 31.000.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 3.112.500
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 02.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2019
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 1.250.000 17.05.2019 17.05.2019
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 1.000.000 21.06.2019 21.06.2019
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 862.500 08.11.2019 08.11.2019
Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 3.112.500 3.112.500 0
Satışın Tamamlandığı Tarih 08.11.2019
Ek Açıklamalar
Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 9/10-05-2019 tarihinde 2,42 TL birim fiyat ile halka arz edilen 12.450.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 16/05/2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir.
17.05.2019 tarihinde 1.250.000 TL nominal değerli payların 3.03 – 3,19 TL fiyat aralığından ve 21.06.2019 tarihinde 1.000.000 TL nominal değerli payların 3.03 TL fiyat ile satışının yapıldığı daha önce KAP' ta duyurulmuştur. Kalan 862.500 TL nominal değerli satışa hazır hale getirilen payların satışı da 3,11 TL fiyat ile 08.11.2019 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece satışa hazır hale getirilen payların tamamı satılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797659
BIST