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***SMART* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim

08.11.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER

***SMART******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Smartiks Yazılım A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı ve Sürecin Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SMART

İlgili Şirket SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
Mevcut Sermaye 31.000.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 3.112.500
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 02.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2019

Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 1.250.000 17.05.2019 17.05.2019
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 1.000.000 21.06.2019 21.06.2019
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 862.500 08.11.2019 08.11.2019

Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
C Grubu, SMART, TRESMRT00018 3.112.500 3.112.500 0

Satışın Tamamlandığı Tarih 08.11.2019

Ek Açıklamalar
Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 9/10-05-2019 tarihinde 2,42 TL birim fiyat ile halka arz edilen 12.450.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 16/05/2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir.
17.05.2019 tarihinde 1.250.000 TL nominal değerli payların 3.03 – 3,19 TL fiyat aralığından ve 21.06.2019 tarihinde 1.000.000 TL nominal değerli payların 3.03 TL fiyat ile satışının yapıldığı daha önce KAP' ta duyurulmuştur. Kalan 862.500 TL nominal değerli satışa hazır hale getirilen payların satışı da 3,11 TL fiyat ile 08.11.2019 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece satışa hazır hale getirilen payların tamamı satılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797659


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,11 9.756.933 % 19,62  
MRGYO 0,92 22.818.076 % 15,00  
SMART 3,25 315.711.863 % 14,04  
BURVA 5,32 5.821.856 % 10,37  
METAL 0,78 27.028 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3457 7,3826 % 0,04  
Frank 5,7612 5,7959 % 0,12  
Riyal 1,5335 1,5412 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -5,76  
Altın Gr. 271 271 -0,29  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -22,00  
Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,81 16,83 -0,29  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,04  
B. Petrol 62,40 62,40 0,11  
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