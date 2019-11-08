***SMART* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***SMART******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Smartiks Yazılım A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı ve Sürecin Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SMARTİlgili Şirket SMARTİKS YAZILIM A.Ş.Mevcut Sermaye 31.000.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 3.112.500En Son Satış Yapılabilecek Tarih 02.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2019Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiC Grubu, SMART, TRESMRT00018 1.250.000 17.05.2019 17.05.2019C Grubu, SMART, TRESMRT00018 1.000.000 21.06.2019 21.06.2019C Grubu, SMART, TRESMRT00018 862.500 08.11.2019 08.11.2019Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıC Grubu, SMART, TRESMRT00018 3.112.500 3.112.500 0Satışın Tamamlandığı Tarih 08.11.2019Ek AçıklamalarSmartiks Yazılım A.Ş.'nin 9/10-05-2019 tarihinde 2,42 TL birim fiyat ile halka arz edilen 12.450.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 16/05/2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir.17.05.2019 tarihinde 1.250.000 TL nominal değerli payların 3.03 – 3,19 TL fiyat aralığından ve 21.06.2019 tarihinde 1.000.000 TL nominal değerli payların 3.03 TL fiyat ile satışının yapıldığı daha önce KAP' ta duyurulmuştur. Kalan 862.500 TL nominal değerli satışa hazır hale getirilen payların satışı da 3,11 TL fiyat ile 08.11.2019 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece satışa hazır hale getirilen payların tamamı satılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797659BIST