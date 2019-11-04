***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.11.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metni ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796469BIST