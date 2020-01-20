***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.11.2019 tarihinde yayınlanan esas sözleşme tadili kararımızda belirtilen sermaye miktarı, 08.11.2019 tarihinde yapılan ek pay satışımız eklenerek revize edilmiştir. Metnin nihai hali aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:"Şirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metni ekte sunulmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813643BIST