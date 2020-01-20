***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.01.2020 22:09
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.11.2019 tarihinde yayınlanan esas sözleşme tadili kararımızda belirtilen sermaye miktarı, 08.11.2019 tarihinde yapılan ek pay satışımız eklenerek revize edilmiştir. Metnin nihai hali aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:
"Şirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metni ekte sunulmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813643
BIST
18:05122.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.145,02
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
18:055,9179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0297
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9202
En Düşük
5,8870
18:056,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5670
En Düşük
6,5259
18:05297,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,67
|Açılış
|: 297,53
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,59
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6685
|7,7069
|% 0,36
|
|Frank
|6,0825
|6,1192
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5720
|1,5799
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|297
|298
|2,67
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|