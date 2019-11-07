***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.285.111 5.472.538 18.923.821 18.923.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-66.724Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.218.387 5.472.538 18.857.097 18.857.097Transferler237.376 5.235.162 -5.472.538Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101.107 3.891.253 3.992.360 3.992.360Dönem Karı (Zararı)3.891.253 3.891.253 3.891.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)101.107 101.107 101.107Sermaye Arttırımı11.250.000 -1.472.000 -7.028.000 2.750.000 2.750.000Dönem Sonu Bakiyeler21.250.000 378.766 653.889 -574.451 3.891.253 25.599.457 25.599.457Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.250.000 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410Transferler303.436 5.765.282 -6.068.718Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-213.776 4.308.103 4.094.327 4.094.327Dönem Karı (Zararı)4.308.103 4.308.103 4.308.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-213.776 -213.776 -213.776Sermaye Arttırımı9.750.000 9.750.000 9.750.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)13.971.975 13.971.975 13.971.975Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-42.237 24.000 1.010.829 992.592 992.592Dönem Sonu Bakiyeler31.000.000 13.971.975 -43.759 981.324 6.201.661 4.308.103 56.419.304 56.419.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.773.584 5.875.191Dönem Karı (Zararı)4.308.103 3.891.253Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.308.103 3.891.253Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.116.501 5.556.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 6.282.606 3.832.734Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler366.468 134.566Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler366.468 134.566Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler580.441 122.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler580.441 121.651Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 9.000Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.032Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 950.019 1.180.643Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -776.152 -167.558Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 1.726.171 1.290.912Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 105.020Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -47.731Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 213.776 -101.107Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 213.776 -101.107Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-82.679 386.773Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-72.563Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.878.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.651.020 -3.572.290Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 1.248.696 -3.988.656İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -347.614 -1.699.109İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.596.310 -2.289.547Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -62.003 -250.982İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -22.493 102.321İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -39.510 -353.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.581.316Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-1.581.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.184.433 -1.492.889Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 172.859 826.149Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.014.247 937.476İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.014.247 937.476Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)88.856 -161.283Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8 358.131Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)8 358.131Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -274.830 -35.627İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 -19.234İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -274.830 -16.393Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-19.767 -30.117Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 623.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-382.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-382.966Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.773.584 5.875.191YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.523.423 -9.808.486Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13.940.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -12.583.423 -9.808.486Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -125.107 -243.513Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -12.458.316 -9.564.973FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.249.323 3.866.226Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.721.975 2.750.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.721.975 2.750.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 9.704.371 2.608.137Kredilerden Nakit Girişleri5 9.704.371 2.608.137Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -18.016.455Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -18.016.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-217.500Ödenen Faiz17 -1.719.220 -1.282.160Alınan Faiz16 776.152 163.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)-214.788Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-158.481YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-500.516 -67.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-500.516 -67.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.739.834 1.410.062DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.239.318 1.342.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.239.318 1.739.834Ticari Alacaklar3-6 8.238.086 9.486.782İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.090.245 1.742.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.147.841 7.744.151Diğer Alacaklar3-7 486.690 424.687İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 397.046 374.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 89.644 50.134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.474.008 892.692Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları2.474.008 892.692Türev Araçlar2.365.365 1.180.932Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.365.365 1.180.932Peşin Ödenmiş Giderler3-8 610.480 783.339İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 114.271 137.573İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 496.209 645.766Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.560 0Diğer Dönen Varlıklar391.642 8.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar391.642 8.676ARA TOPLAM15.810.149 14.516.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.810.149 14.516.942DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 650.296 637.800Taşıtlar9 224.557 246.348Mobilya ve Demirbaşlar9 404.976 351.759Özel Maliyetler9 20.763 39.693Kullanım Hakkı Varlıkları11 971.594Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 47.546.964 28.533.484Şerefiye10 10.940.000Bilgisayar Yazılımları10 19.364 14.174Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 36.586.424 28.517.847Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.176 1.463Ertelenmiş Vergi Varlığı235.746TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.404.600 29.171.284TOPLAM VARLIKLAR65.214.749 43.688.226KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 6.704.633İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 6.704.633Banka Kredileri5 250.000 6.704.633Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.526.677 1.648.670İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.526.677 1.648.670Banka Kredileri5 1.302.532 1.648.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 224.145Diğer Finansal Yükümlülükler5 26.994 187.929Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 26.994 187.929Ticari Borçlar6 1.037.420 2.051.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.037.420 2.051.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.304.573 1.215.717Diğer Borçlar7 102.878 377.708İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 102.878 377.708Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler533.604 175.473Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri533.604 175.473Devlet Teşvik ve Yardımları87.605 67.322Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.163 136.830Kısa Vadeli Karşılıklar562.097 459.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar538.097 435.472Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24.000 24.000ARA TOPLAM5.462.011 13.025.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.462.011 13.025.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.738.256 1.843.198İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.738.256 1.843.198Banka Kredileri5 1.063.370 1.843.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 674.886Devlet Teşvik ve Yardımları379.343 419.393Uzun Vadeli Karşılıklar1.215.835 738.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.215.835 738.019Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü51.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.333.434 3.052.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.795.445 16.077.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.419.304 27.610.410Ödenmiş Sermaye12 31.000.000 21.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.971.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -43.759 212.254Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -43.759 212.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -43.759 212.254Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 981.324 653.888Yasal Yedekler12 981.324 653.888Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 6.201.661 -574.450Net Dönem Karı veya Zararı4.308.103 6.068.718TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.419.304 27.610.410TOPLAM KAYNAKLAR65.214.749 43.688.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 16.115.034 15.140.070 5.789.800 5.773.929Satışların Maliyeti13 -4.090.464 -4.009.948 -1.512.261 -1.040.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.024.570 11.130.122 4.277.539 4.733.332BRÜT KAR (ZARAR)12.024.570 11.130.122 4.277.539 4.733.332Genel Yönetim Giderleri14 -1.708.459 -1.346.555 -562.043 -507.413Pazarlama Giderleri14 -298.634 -524.642 -98.804 -183.651Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -5.476.671 -4.106.161 -1.730.581 -1.652.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.629.666 2.280.143 105.444 1.631.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.032.867 -2.031.527 -118.020 -1.264.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.137.605 5.401.380 1.873.535 2.756.558Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37.838 37.838FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.175.443 5.401.380 1.911.373 2.756.558Finansman Gelirleri16 776.152 167.558 465.999 30.635Finansman Giderleri17 -1.726.171 -1.290.912 -281.056 -463.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.225.424 4.278.026 2.096.316 2.324.125Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri82.679 -386.773 -67.211 -285.480Dönem Vergi (Gideri) Geliri-106.276 -323.783 -106.276 -153.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri188.955 -62.990 39.065 -132.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.308.103 3.891.253 2.029.105 2.038.645DÖNEM KARI (ZARARI)4.308.103 3.891.253 2.029.105 2.038.645Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.308.103 3.891.253 2.029.105 2.038.645Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,14000000 0,18000000 0,07000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -213.776 101.107 -68.410 26.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 -213.776 101.107 -68.410 26.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 -213.776 101.107 -68.410 26.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-213.776 101.107 -68.410 26.079TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.094.327 3.992.360 1.960.695 2.064.724Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.094.327 3.992.360 1.960.695 2.064.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797380BIST