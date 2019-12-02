***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.12.2019 10:24
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29/11/2019 tarih ve BİAŞ-2-9092 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801080
BIST
12:33107.760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 856,24
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:335,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:336,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:33269,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,66
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,13
|184.940.049
|% 13,30
|
|DOGUB
|2,05
|23.088.051
|% 10,81
|
|RHEAG
|1,05
|14.411.965
|% 10,53
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|87.296.595
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.014.042
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,84
|571.463.217
|% 1,32
|
|GSRAY
|2,13
|184.940.049
|% 13,30
|
|BJKAS
|3,19
|173.316.777
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,44
|153.209.650
|% 2,09
|
|PETKM
|3,64
|115.289.751
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,75
|87.296.595
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,13
|184.940.049
|% 13,30
|
|KRDMD
|2,44
|153.209.650
|% 2,09
|
|BJKAS
|3,19
|173.316.777
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|45.550.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4047
|7,4418
|% -0,12
|
|Frank
|5,7324
|5,7670
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,85
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-9,69
|
|Yarım
|860
|882
|-4,69
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,68
|61,68
|1,19
|