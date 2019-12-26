***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.12.2019 17:47
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26/12/2019 tarih ve BİAŞ-2-9752 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805397
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,69
|Açılış
|: 288,22
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.530.973
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.610.885
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.160.281
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|136.222.076
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.242.750
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.252.418
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|939.011.691
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|633.792.090
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|510.006.371
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|365.424.494
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.076.634
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|939.011.691
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|136.222.076
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.018.710
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|204.001.840
|% 4,83
|
|ALBRK
|1,44
|137.707.272
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6877
|7,7262
|% 0,22
|
|Frank
|6,0274
|6,0637
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|12,04
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,49
|
Seans Raporu
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