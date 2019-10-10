***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 oranında pay sahibi olarak Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ünvanlı finansal duran varlık edinmesi sebebiyle, 30Eylül 2019 tarihli Finansal Tablo ve Rapordan başlamak üzere bundan sonraki süreçteki Finansal Tablolarını Konsolideolarak yayınlayacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792443BIST