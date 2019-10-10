***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 19:44
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %100 oranında pay sahibi olarak Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. ünvanlı finansal duran varlık edinmesi sebebiyle, 30
Eylül 2019 tarihli Finansal Tablo ve Rapordan başlamak üzere bundan sonraki süreçteki Finansal Tablolarını Konsolide
olarak yayınlayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792443
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