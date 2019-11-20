***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.11.2019 20:06
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799865
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0135
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05270,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 270,67
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3556
|7,3925
|% 0,16
|
|Frank
|5,7412
|5,7757
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5174
|1,5251
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|2,21
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
|
|B. Petrol
|62,31
|62,31
|1,40
|
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