***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCompello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yazılım 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789303BIST