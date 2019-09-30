***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2019 19:07
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yazılım 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789303
BIST
11:06104.680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -352,93
|Açılış
|: 105.275
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|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.596
11:065,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0331
|Açılış
|: 5,6380
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|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6868
En Düşük
5,6420
11:066,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,1450
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|Önceki Kapanış
|: 6,1990
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6,1954
En Düşük
6,1495
11:06266,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,54
|Açılış
|: 266,88
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73