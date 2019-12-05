***SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.12.2019 15:02
***SMRFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SMRFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Sümer Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSUMF62018
Nominal Değer (TL)
36.685.500
Vade Başlangıç Tarihi
05/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/12/2019
Vadesi (Gün)
183
İtfa Tarihi
05/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802006
BIST
17:59108.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.142,19
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.639.048
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.871
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.585.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,50
|2.172.895
|% -7,98
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.028.802.930
|% 4,01
|
|THYAO
|13,79
|983.391.394
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.300.281
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.670.051
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,49
|286.663.885
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|209.284.245
|% 8,20
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.672.597
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|205.195.923
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5807
|% 0,40
|
|Frank
|5,7938
|5,8287
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|